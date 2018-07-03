Порошенко рассказал о расширении безвизового режима с Сербией. Новости

В ходе визита в Сербию сегодня, 3 июля, были подписаны два важных для Украины договора: о расширении безвизового режима с Сербией для украинцев и об обмене информацией между таможнями двух стран. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 июля, в Сербии рассказал президент Украины Петр Порошенко.

«Мы сделали 2 важных шага с президентом Вучичем (с президентом Сербии Александром Вучичем – прим. ред.). Мы сегодня подписали 2 важных договора. Один расширяет безвизовый режим для путешествий с 30 до 90 дней», – сказал он.

«Мы подписали еще один договор – между министрами финансов. Это договор об обмене информацией между нашими таможнями, и это большой антикоррупционный шаг», – добавил президент.

Также Порошенко сообщил, что Украина и Сербия близки к подписанию ассоциации о зоне свободной торговли. «Нам нужно только прийти к соглашению по двум позициям – по кукурузе и пшенице», – рассказал президент, добавив, что такое соглашение значительно улучшит бизнес-отношения двух государств.

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