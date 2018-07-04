Теперь у них круче: В «ЛНР» обсуждают сокращение комендантского часа в «ДНР». Новости

В «ДНР» сократили время действия комендантского часа, в «ЛНР» же время комчаса осталось прежним. Эту новость жители Луганска обсуждают в соцсетях.

Люди иронизируют, что теперь в «ДНР» – «круче»:

Андрей: «А вы говорите, улучшений в ОРДЛО нету…Теперь в стойло загонять дончан будут на 2 часа позже»;

Карл: «Теперь в ДНР круче»;

Евгений Б.: «Ну шо, братья-луганчане, теперь ДНР – это крыша мира, а вы холопы».

Луганчане высказывают мнение, что из-за такой «поблажки» поднято много шума – просто чтобы отвлечь людей от важных вопросов. При этом комендантский час не отменен, а лишь сокращен:

Анатолий: «Просто сместили на час вперед. А скок кипиша. Они теперь до 5 утра не могут на улицу выходить»;

Владимир: «Вот как приручить человека: забрать у него все, а потом по чуть-чуть выдавать. Так и в ЛНР».

В «ДНР» местные жители также говорили о том, что сокращение комчаса призвано отвлечь людей от проблем.

Некоторые жители Луганска уверены, что комчас введен в целях безопасности. «Комендантский час введен в целях вашей же безопасности», – пишет Евгений А.

Однако с таким мнением многие не согласны. «Только круглый идиот будет говорить, что алкоголизму и шатанию по ночам способствует отсутствие комендантского часа… Мы не узники и не заложники, так что идите вы на те самые буквы со своим комчасом», – отмечает Ольга.

Также пользователи соцсетей пишут о том, что ситуация вряд ли изменится, так как у «властей» – другие задачи. «Сложно сказать, что этому тут будет конец... У наших верхушек стоят совсем другие задачи. Это спокойно видит каждый, кто умеет проводить причинно-следственные связи и думает критически. Но таких намного меньше. При Плотницком еще старались создать картинку...», – считает Евгений Р.

Также дончане рассуждают, для кого в ночное время работают закусочные «ДонМак».

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