В Мариуполе поймали на взятке капитана морского порта (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня, 3 июля, правоохранители задержали капитана морского порта Мариупольского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» во время очередного этапа вымогательства и получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как выяснили правоохранители, 54-летний чиновник, используя служебное положение, внедрил противоправный механизм по вымогательству и получению взяток за ускорение и выдачу документов, удостоверяющих личность моряков и подтверждающих их квалификацию. В случае несогласия с его предложением мужчина умышленно затягивал сроки выдачи документов, таким образом вынуждая людей передавать ему деньги.

Сегодня, 3 июля, чиновник задержан «на горячем» во время очередного этапа вымогательства и получения взятки в сумме 3 500 грн. В служебном кабинете и по месту жительства мужчины сейчас проводятся обыски.

Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области

«Капитан морского порта задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины», – говорится в сообщении.

Ведется расследование.

Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области

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