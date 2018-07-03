В Украине с 1 июля пенсии пересчитают только трем категориям граждан, – ПФУ. Новости

В Украине с июля этого года пенсии пересчитают только трем категориям украинцев: донорам, тем, кто не имеет достаточного количества стажа, и гражданам, у которых рассчитанная пенсия превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Об этом рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко, комментируя перерасчет пенсий с 1 июля в связи с увеличением социальных стандартов, сообщает пресс-служба ПФУ.

По ее словам, с 1 октября прошлого года произведен перерасчет пенсий в связи с осовремениванием. Также был применен новый прожиточный минимум, который в прошлом году планировался с декабря, но отдельным законом был утвержден с октября 2018 года.

«Что произошло с октября? Прожиточный минимум составил 1 373 гривны, но при начислении различных надбавок, доплат, повышений применялся показатель, увеличенный уже в октябре на 79 гривен, а это 1452 гривни. Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" с 1 июля этого года предусмотрено изменение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, лишь на 62 гривны (1 435 гривен). Именно поэтому категорий лиц, которым такой перерасчет будет произведен с июля, только три: доноры, те, у кого нет достаточного стажа, а также небольшое количество граждан, у кого рассчитанная пенсия превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Это чуть больше 800 тыс. пенсионеров», – сказала Ковпашко.

Она отметила, что следующий перерасчет пенсий в связи с изменениями социальных стандартов, который охватит около 10 млн пенсионеров, ожидается с 1 декабря текущего года. Следовательно, будут пересчитаны надбавки, повышения, минимальные пенсионные выплаты лицам с полным стажем, надбавки за сверхнормативный стаж.

Как сообщалось ранее, в Государственном бюджете Украины на 2018 год предусмотрено повышение размера минимальной пенсии дважды в течение года – с 1 июля и с 1 декабря.

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