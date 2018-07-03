Более 3,2 млн граждан Украины работают за рубежом на постоянной основе. Новости

Более 3,2 млн граждан Украины работают за границей постоянно. Об этом сегодня, 3 июля, в Киеве сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, такое количество украинцев трудоустроены за рубежом на постоянной основе. «Постоянно за границей работает более 3 млн 200 тысяч украинских граждан», – заявил Рева.

Министр соцполитики также подчеркнул, что трудовая миграция в настоящее время имеет сезонный характер. «В этом процессе, по нашим оценкам, принимает участие до 9 млн украинских граждан», – добавил он.

Как отметил Рева, на данный момент одной из основных проблем рынка труда является уровень безработицы среди молодежи и невозможность трудоустройства большого количества внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Также, проблемами являются большая теневая занятость и диспропорция между спросом и предложением на квалифицированную рабочую силу.

Напомним, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что увеличение уровня заработной платы в стране до 500 евро в эквиваленте привело бы к тому, что люди стали бы задумываться, стоит ли ехать работать за границу.

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