Жители Волновахи получили помощь от Красного креста. Новости

Жители Волновахского района (Донецкая обл.) впервые получили от Финского Красного Креста более тонны гуманитарной помощи. Одежду и постельные комплекты представители организации раздали переселенцам, одиноким пенсионерам, инвалидам, матерям-одиночкам и многодетным семьям.
По словам представителя Красного Креста Виктории Слабинской, выдают по три наименования вещей в руки. «Эти люди берут самое необходимое. У нас есть постельные принадлежности – пододеяльники и простыни, детская одежда, женская и немного мужской», – рассказывает Слабинская.
За один день гуманитарную помощь получили более 100 семей.
Как ранее сообщалось, Международный Комитет Красного Креста продолжает оказывать гуманитарную помощь населению Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Также, 29 семей пропавших без вести получили финансовую помощь от МККК.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости». По материалам видеосюжета «UA: Донбас»
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