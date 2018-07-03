Слухопротезирование детей: Как получить помощь. Новости

Малыши способны слышать звуки, находясь еще в утробе матери. К сожалению, для 15 из 1000 детей окружающий мир оказывается безмолвным: у них серьезные проблемы со слухом. Это, в свою очередь, вызывает задержку речевого, интеллектуального и психоэмоционального развития. То есть, если проблему со слухом не решить своевременно, ребенок не сможет нормально разговаривать, общаться и учиться. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

У четырехлетней Маши из Харькова врачи обнаружили тугоухость IV степени год назад, когда стало ясно, что она разговаривает значительно хуже своих ровесников. Девочке порекомендовали поставить слуховые аппараты на оба ушка. Семья стала в очередь на их получение по государственной программе. Аппарат выдали, но вместо двух только один, однако состояние ребенка не улучшилось. Обращения и просьбы о замене протеза на более эффективный были бесполезными. Самостоятельно купить слуховые аппараты семье не под силу: Машу и ее братика мама воспитывает одна.

Понимая, что ситуация катастрофическая, семья обратилась в Гуманитарный штаб Рината Ахметова. И в ближайшее время Машеньке установят высокочувствительные слуховые аппараты, которые помогут слышать мир и нормально развиваться.

Благодаря программе «Адресная помощь» Штаба Рината Ахметова свыше 11 тыс. человек смогли получить помощь на лечение, более 5600 из них – это дети.

Слухопротезирование детей: как получить помощь?

Обратиться за помощью могут семьи, которые относятся к следующим категориям:

многодетные или неполные семьи; детские дома семейного типа (ДДСТ), дети-сироты и дети под опекой; семьи, в которых воспитывается более одного тяжелобольного ребенка; семьи, состоящие из двух и более людей с инвалидностью;

дети с нововыявленной тугоухостью, возраст до 5 лет;

семьи-переселенцы или семьи, проживающие на территории Донецкой и Луганской областей.

Как подать заявку на помощь?