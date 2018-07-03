Разрушить миф о семейных врачах: Супрун о том, зачем каждому нужен собственный врач. Новости

В Украине люди часто не до конца понимают роль и назначение семейного врача. Об этом сегодня, 3 июля, на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«Так как в Украине долгое время не было культуры взаимоотношений между пациентами и своими семейными врачами, существует миф, что лучше обращаться к узким специалистам при необходимости, а врачи общей практики не нужны. Попросили семейного врача Игоря Заставного разрушить этот миф и на примере собственной работы рассказать, зачем нам всем нужен собственный врач», – написала она.

Так, важнейшим моментом является не специализация, а уровень доверия между врачом и пациентом. Довольно часто случается – люди думают, что им лучше идти к узким специалистам, зато очень часто возвращаются к своему семейному врачу в итоге.

Например, пациент, который жалуется на дискомфорт в области сердца, идет к кардиологу. Для этого он ждет запись несколько дней, затем – ждет в очереди 2 часа. Кардиолог осматривает его и направляет на ЭКГ и к невропатологу. В очереди на обследование он проводит еще час, к невропатологу попадает через неделю. Затем снова ждет в очереди к кардиологу, чтобы доктор сказал ему, что это не кардиологическая патология. «Чтобы выяснить это пациент потратил собственное время, время специалистов, а хуже всего – не начал действительно необходимо лечение. Значительно проще, когда человек идет к врачу по предоставлению первичной медицинской помощи, которому доверяет и знает, что если он не способен решить проблему, то точно знает – кто способен», – отмечается в сообщении.

По мнению Игоря Заставного, семейный врач – это менеджер человека в запутанной и непростой системе здравоохранения. Когда человек налаживает отношения со своим доверенным врачом, то обычно начинает советоваться и о своих дальнейших действиях даже уже на вторичном уровне оказания медицинской помощи, хотя это, казалось бы, уже не в компетенции семейного врача.

Так, одна из целей кампании по выбору врачей – сформировать доверенные отношения между семейными врачами (терапевтами или педиатрами) и пациентами. Чтобы каждый имел своего врача, регулярно с ним общался, не занимался самолечением и меньше болел. Сейчас каждый украинец может свободно выбирать своих врачей, независимо от места регистрации.

«Исследования показывают, что люди действительно живут дольше и здоровее, если имеют своего врача. Когда человек регулярно ходит к одному и тому же специалисту – между ними возникает доверие. А это помогает пациенту более открыто рассказывать о своих проблемах, вовремя приходить на все профилактические осмотры, добросовестно следовать рекомендациям. Врач в свою очередь лучше понимает потребности пациента и может назначить наиболее оптимальную профилактику и лечение», – подытожила Супрун.

Напомним, в июле граждан Украины ожидают изменения в первичной медицинской помощи.

Ранее Минздрав опубликовал список бесплатных услуг, которые должны предоставлять врачи.

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