Жители Краматорска, сэкономившие субсидию, получат монетизацию. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) начало прием заявлений о монетизации субсидий. Об этом сегодня, 3 июля, сообщила на аппаратном совещании начальник городского УТСЗН Ольга Игнатенко.

По ее словам, монетизации в Краматорске подлежит 3091 домохозяйство.

Так, по состоянию на 27 июня в управление поступило 581 заявление. Начальник управления отметила, что уведомления были разосланы всем, кто может рассчитывать на монетизацию.

Чтобы получить монетизацию неиспользованной субсидии, необходимо подать заявление до 1 сентября.

Напомним, Министерство социальной политики активно работает над внедрением полной монетизации субсидий с 1 января 2019 года. Уже со следующего года будет введена монетизация субсидий, то есть гражданам оказывать помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме.

Источник: КраматорскPost

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