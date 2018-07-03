Скорее всего, на встрече Трампа и Путина будет принято решение о миротворцах, – дипломат. Новости

Президенту США Дональду Трампу постоянно нужна хотя бы маленькая, но победа. Поэтому, скорее всего, во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным может быть принято решение о миротворцах на Донбассе. Важно не допустить, чтобы эта миссия разворачивалась по сценарию Путина. Такое мнение высказал директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский, передает ZIK.

Эксперт согласился с мнением, что введение миротворческой миссии будет ценой проведения выборов на Донбассе, а Путин достигнет того, чего хотел – навязать Украине эти территории, которые она будет удерживать за свой бюджет, но не иметь там контроля.

«Такой риск существует. Безусловно, именно это и является целью Путина. То есть он до последнего держит свою абсолютно бессмысленную позицию по Донбассу. И он ждет встречи с Трампом. Это и было целью – создать столько проблем, чтобы сам Трамп попросил о встрече», – заявил Корсунский.

По его мнению, во время встречи лидеры Соединенных Штатов и Российской Федерации обсудят, в частности, и вопросы миротворческой миссии на востоке Украины.

«Не сомневаюсь, что на столе у ​​Трампа лежит наше предложение. Американцы знают и о российском видении миссии. Думаю, определенное решение может возникнуть в результате этой встречи, потому что президенту США нужен позитив», – подчеркнул эксперт.

«Решение по вопросу миротворцев может быть принято. Далее начнется миллион деталей. Я убежден, что мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить никаких миротворцев по путинскому сценарию. Прежде всего – перекрытие границы, это очевидно», – говорит дипломат.

Как сообщалось ранее, российская позиция заключается в том, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выхода и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. В феврале президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с представителями «республик».

В свою очередь украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с «Л-ДНР» о размещении миссии ООН.

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