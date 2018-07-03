Ситуация в пунктах пропуска днем 3 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 3 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Лилия: «В 9 часов в Горловке – полный навес в сторону Майорска. Двигаемся медленно»;

Анна: «Блокпост Горловка. По состоянию на 10:45 утра. Выезд. 150 легковых авто. 28 автобусов. 400 человек пешеходной очереди»;

Лилия: «12:19. Со стороны Бахмута люди проходят, машин мало».

КПВВ «Марьинка»:

Юлия: «13:23. "Каргилл" в сторону Украины – до моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

Александр: «В Еленовке в 9:00 в сторону Украины почти до поворота. В Новотроицке сразу на проверку. В Донецк везде сразу на проверку»;

Сергей: «13:17. Льготы машин десять, мы стоим в обычной очереди, наверное, пятидесятые»;

Лариса: «13:42. Еленовка: в Донецк 25 машин. Новотроицкое: в Донецк сразу на проверку. "Перлина": в Волноваху 20 машин»;

Алена: «13:46. Подъехали в Еленовку по льготной очереди в 10:40. В 13:30 проехали. Основная до третьего туалета, но сейчас хоть по живей стали пропускать»;

Елена: «14:37. В Еленовке в сторону Мариуполя основная очередь 50 машин».

КПВВ «Станица Луганская»:

Наталья: «Сегодня ужас. Приехав в 5 на мост, ЛНР – полный навес до ежей прошли за полчаса, в Украину с 6:30 вышли в 12:00».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.

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