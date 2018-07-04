Пельмени в стаканчике и тарань с икрой: Цены на продукты на морском курорте «ДНР». Новости

Житель временно неподконтрольной украинским властям Горловки в соцсети рассказал о своей поездке на главный морской курорт «ДНР» – в поселок Седово. В частности, горловчанин показал стоимость продуктов на рынке в Седово.

Так, нитка с нанизанными мелкими рыбешками тарани (6-7 штук) с икрой стоит 200 руб. (83,3 грн по местному курсу), без икры – 150-180 руб. (62,5-75 грн). Среднего размера тарань (чуть больше ладони) – 40 руб. (16,7 грн) за 1 штуку. Барабули – 500 руб. (208,3 грн) за кг. Можно купить и жареных бычков: 50 руб. (20,8 грн) за тарелочку, на которой 4-5 небольших рыб.

Отдыхающим на рынке предлагают большой выбор готовой еды. Купленную еду подогреть на рынке негде, и приходится кушать ее холодной.

Вареники с вишней продают в стаканчиках (в стакане 15 штук) по цене 50 руб. (20,8 грн) за 10 штук, пельмени – 70 руб. (29,1 грн) за десяток, блинчики с творогом – по 25 руб. (10,4 грн) за штуку. Пирожки с картошкой, капустой и горохом – по 20 руб. (8,3 грн), сладкие пирожки – по 25 руб. (10,4 грн), фаршированный перец – 30 руб. (12,5 грн).

Кусочек торта «медовик» или «наполеон» стоит 50 руб. (20,8 грн), кусочек шоколадного бисквита – 40 руб. (16,7 грн).

Вареная кукуруза – 60 руб. (25 грн) за кочан.

Также на рынке можно купить мясо. За свинину просят 300 руб. (125 грн) за кг.

Местные жители продают домашнее вино. Виноградное белое и красное вино стоит 100 руб. (41,7 грн) за поллитра, 200 руб. (83,3 грн) – литр.

Есть на рынке и киоск с напитками. Стаканчик кофе из автомата обойдется в сумму от 35 руб. (14,6 грн) до 70 руб. (29,1 грн), какао – 50 руб. (20,8 грн), кваса – 40 руб. (16,7 грн), чая – 20 руб. (8,3 грн). При этом на рынке малолюдно: покупателей в разы меньше, чем продавцов. Отмечается лишь очередь за хлебом.

Поселок Седово на берегу Азовского моря вот уже четвертый год – главный курорт неподконтрольного Донбасса. Но здесь НВФ «ДНР» на въезде поставили блокпост. Чтобы добраться на побережье надо получить пропуск, как следствие – отдыхающие стоят в огромных очередях. Кроме того, в Седово пансионаты, которые расположились в прибрежной зоне, забаррикадировали доступ к пляжам: поставили заборы и повесили замки.

Также сообщалось, во сколько обойдется отдых в Седово в пансионатах и частном секторе.

Читайте также: