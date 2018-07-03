На Донетчине от взрывоопасных предметов пострадали 19 человек, 4 из них – погибли. Новости

В Донецкой области с начала этого года из-за неосторожного обращения со взрывоопасными предметами пострадали 19 человек, из них 4 человека погибли. Среди травмированных – 7 детей. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По информации правоохранителей, только за сутки взрывами искалечило одного подростка и тяжело ранило другого. В обоих случаях неизвестные предметы разорвались у ребят в руках.

Так, 16-летний подросток из Константиновки принес незнакомый предмет домой и попытался его разбрать. В результате, у мальчика диагностировали травматическую ампутацию левой кисти, осколочные ранения грудной клетки и глаза.

Кроме того, сейчас в Мариуполе врачи спасают жизнь 13-летнего мальчика из села Златоустовка. Ребенок находился дома один, когда от взрыва незнакомого предмета получил тяжелые травмы.

«О том, как выглядят взрывоопасные предметы и какую угрозу представляют, ежедневно рассказывают детям ювенальные полицейские в пришкольных лагерях, оздоровительных центрах, детских садах, а до каникул – и в каждой школе», – отмечают в полиции.

Правоохранители напоминают, что взрывное устройство может выглядеть, как игрушка или ручка, поэтому никогда не следует трогать на улице выброшенные вещи. Также, сохранить жизнь и здоровье помогут простые правила. Если вы обнаружили взрывоопасный предмет, то нужно:

отойти на безопасное расстояние (230-250 метров);

немедленно сообщить о находке по телефонам 102 или 101;

предупредить прохожих об опасности;

дождаться прибытия специалистов, чтобы указать место находки.

Кроме того, запрещается:

приближаться к предмету;

передвигать его, брать в руки или разбирать;

пользоваться рядом с предметом средствами радиосвязи, мобильным телефоном (они могут спровоцировать взрыв);

разжигать рядом костер или бросать в него предмет;

пользоваться зажигалками, другими источниками открытого огня.

Инфографика: пресс-служба ГУ НП в Донецкой области

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