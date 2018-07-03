В УТСЗН Краматорска объяснили, почему переселенцы не получают адресную помощь. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) поступают обращения от внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) о том, что им не выплачивается адресная помощь для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сегодня, 3 июля, сообщила на аппаратном совещании начальник городского УТСЗН Ольга Игнатенко.
Она пояснила, что Пенсионный фонд Украины направляет в управление списки граждан, которые могут получить такую помощь.
Тем, кто отсутствует в списках, присылают уведомления. Если человек не явился в течение 3-х дней, высылается заказное письмо с просьбой идентифицировать себя в течение 10 дней. Если гражданин себя не идентифицирует, отправляется запрос на Госпогранслужбу. После этого, если есть основания, адресная помощь не выплачивается.
Напомним, в Украине с 1 июля 2018 года изменился размер прожиточного минимума. Соответственно, с июля 2018 года должен повыситься размер ежемесячной адресной помощи для некоторых категорий ВПЛ.
Источник: КраматорскPost
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