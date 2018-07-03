В «ЛНР» 25 человек заболели корью. Новости

На временно неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области с начала года 25 человек заболели корью. Об этом сегодня, 3 июля, сообщил «главный санитарный врач» Дмитрий Докашенко.
«Заболеваемость корью начала расти последние полтора месяца. У нас всего с начала года подтвержденных 25 случаев», – рассказал Докашенко, отметив, что заболеваемость корью не носит массовый характер.
Он подчеркнул, что избежать распространения заболевания корью поможет неукоснительное соблюдение противоэпидемических мероприятий, в том числе проведение иммунизации, своевременное обращение за медицинской помощью населения и «ограничение посещения территории Украины».
Напомним, в Украине в период с 21 по 27 мая заболели корью 1 тыс. 344 человек, в том числе 812 детей. Наибольшее количество заболевших во Львовской области. Наименьшее – в Луганской.
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