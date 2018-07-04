Аналитик рассказал, что Трамп может предложить РФ за вывод войск с Донбасса. Новости

Президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным может согласиться не предпринимать каких-либо действий относительно аннексированного Россией Крыма в обмен на вывод российских войск с неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Такое мнение выразил внештатный старший научный сотрудник Центра глобальной энергетики и Центра «Евразия» при Атлантическом совете Ариэль Коэн в комментарии «Atlantic Council».

Аналитик предположил, что президент США может предложить России пойти по Балтийскому сценарию, когда США не признавали оккупацию Балтийских стран Советским Союзом, но и ничего не делали для изменения ситуации.

«Крым не принадлежит Трампу, чтобы его отдать. В соответствии с международным законодательством он принадлежит Украине. Тем не менее, чтобы наладить отношения с Россией администрация Трампа может воспользоваться моделью, которая применялась к Балтийским странам в 1940-1990-х годах: США не признавали советской оккупации Балтийских стран, но и не особо старались что-то изменить. В данном случае администрация будет требовать полного прекращения поддержки Россией сепаратистов на Донбассе, восстановления территориальной целостности Украины и пообещает работать, чтобы снять санкции со стороны Украины. Насколько администрация Трампа может снять санкции Конгресса – нам только предстоит выяснить. В целом, это будет победой для Путина, как человека, который расширяет территорию России. Администрация также, вероятно, возьмет с России обязательство больше не применять силу в отношении бывших членов СССР и не изменять границ. Будет ли Россия придерживаться своих обязательств – ответ на этот вопрос неоднозначен», – считает Коэн.

В то же время, официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что президент США Дональд Трамп не признает аннексию Россией Крыма. Об этом пишет ТСН. На вопрос представителей СМИ о позиции президента США по Крыму, Гидли ответил: «Мы не признаем попытку России аннексировать Крым».

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