На Луганщине от бешенства погибли 42 животных с начала года. Новости

В Луганской области с начала года заболели и погибли от бешенства 42 животных, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сегодня, 3 июля, на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Луганской областной государственной администрации сообщила начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области, заместитель председателя комиссии Рита Холоденко, передает пресс-служба ЛугОГА.

Так, беспокойство вызывает количество случаев заболеваний бешенством в Лисичанске (9), Станично-Луганском (7), Сватовском (6) и Беловодском (5) районах. Основным источником вируса бешенства являются больные бешенством дикие и бездомные животные. Негативное влияние оказывает увеличение количества бездомных животных.

По решению комиссии от 19 октября 2017 года на территориях охотничьих угодий области был организован отстрел хищных животных. Согласно плану противоэпизоотических мероприятий в 2018 году в области привито против бешенства 11407 голов крупного и 1043 головы мелкого рогатого скота, 11442 собаки, 9642 кота, 39 лошадей.

Холоденко отметила, что законом обязанности по защите населения от инфекционных заболеваний, в том числе бешенства, и регулирования численности бездомных животных возложены исключено на органы местного самоуправления. Однако, обязанности по созданию безопасной для человека среды на местах решаются неудовлетворительно.

По данным лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины в Луганской области, в течение прошлого года от укусов животных пострадал и обратился за антирабической помощью 1341 человек, из которых 944 лицам назначены прививки против бешенства. Общее количество бездомных животных, которые напали на людей в 2017 году, составило 563, в том числе 17 животных болели бешенством.

Работа по созданию в области регионального приюта для бездомных животных в Северодонецке начата еще в 2016 году, однако финансирование Программы строительства регионального приюта в городском бюджете на 2018 год так и не предусмотрено. С учетом этого планируется провести в Северодонецке рабочее совещание с приглашением представителей Лисичанска и Рубежного, на котором будет обсуждаться вопрос создания приюта для животных.

Также будет проведен расчет и инициировано выделение необходимого количества вакцины для проведения иммунизации диких плотоядных животных в лесоохотничьих хозяйствах и вокруг населенных пунктов Луганской области.

К представителям ВСУ будет направлено обращение о предоставлении разрешения для проведения на территории охотничьих угодий Луганской области кампании по иммунизации плотоядных животных против бешенства.

Напомним, в селе Курячевка (Старобельский р-н, Луганская обл.) лиса во дворе дома укусила 11-летнюю девочку.

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