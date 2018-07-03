На Луганщине открыли обновленный сервисный центр МВД (Фото). Новости

Сегодня, 3 июля, в Сватово (Луганская обл.) открыт обновленный сервисный центр Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Обновленный центр оснащен комфортной зоной ожидания. В помещении предусмотрен беспрепятственный доступ для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. Отдельно построена детская комната.

«Современное техническое оборудование дает возможность жителям Сватовского района быстрее и удобнее получать услуги. В центре ежедневно будут осуществляться до 50 регистрационных операций», – отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, сегодня, во время открытия центра, работники продемонстрировали присутствующим как быстро и качественно можно получить водительское удостоверение.

Кроме того отмечается, что с начала года сотрудниками территориального сервисного центра в Сватово проведено около 800 регистрационных операций.

Сервисный центр находится по адресу: Сватово, ул. Дружбы, 22.