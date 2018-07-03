Сербские наемники, воевавшие на Донбассе, получили приговоры суда. Новости

Ситуация с сербскими наемниками на Донбассе стала предметом обсуждения министра иностранных дел Павла Климкина, который вместе с президентом Украины находится в Сербии, и местных властей. Об этом сегодня, 3 июля, Климкин сообщил на своей странице в Facebook.

«Обсудил с сербскими друзьями вопрос сербских наемников, воевавших на Донбассе на стороне РФ. Есть несколько судебных приговоров в Сербии», – сообщил Климкин.

Он также уточнил, что если будет доказано, что кто-то из них совершил преступления против человечности, они должны закончить в Гааге. «Работаем дальше, чтобы выявить всех наемников и их роль», – пишет министр.

Напомним, что в ходе визита в Сербию сегодня, 3 июля, были подписаны два важных для Украины договора: о расширении безвизового режима с Сербией для украинцев и об обмене информацией между таможнями двух стран.