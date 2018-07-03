На Луганщине в реке утонул мужчина (Фото). Новости

Сегодня, 3 июля, вблизи Лисичанска (Луганская обл.) спасатели достали из реки тело мужчины без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«В 11:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что по адресу: Луганская область, Попаснянский район, вблизи города Лисичанска необходимо помочь работникам скорой медицинской извлечь мужчину без признаков жизни из реки», – говорится в сообщении.

На резиновой лодке спасатели добрались до мужчины без признаков жизни и доставили его на берег.

Погибшего мужчину, 1981 года рождения, передали работникам скорой медицинской помощи. По словам друзей, находившихся рядом с погибшим, вероятно, мужчина перед прыжком в воду употреблял алкоголь.

Читайте также: