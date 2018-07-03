Статус ребенка, пострадавшего от войны на Донбассе, необходим для дальнейшей реабилитации, – правозащитники. Новости

В Украине по состоянию на 21 июня 2018 года статус ребенка, пострадавшего от военных действий и вооруженных конфликтов, получили 40 детей. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту».

«Мы неоднократно отмечали, что проблема защиты маленьких украинцев Луганской и Донецкой областей является очень актуальной. И хотя порядок предоставления статуса ребенка, пострадавшего от военных действий и вооруженных конфликтов (далее – Статус), утвердили еще 5 апреля 2017 года, по состоянию на 1 января 2018 года указанный Статус получило менее 10 детей! В апреле 2018 года благодаря активной позиции народных депутатов Украины, общественных и правозащитных организаций Порядок предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, был упрощен, расширены категории детей, имеющих право на получение Статуса», – говорится в сообщении.

В то же время, отмечают правозащитники, по данным UNICEF, во время конфликта на Донбассе пострадали ориентировочно 500 тыс. детей.

На днях в Киеве состоялось очередное заседание рабочей группы, работающей над разработкой нормативно-правовых актов и методической базы в сфере социальной защиты этой группы детей. Народные депутаты, представители центральных органов исполнительной власти, структурных подразделений Министерства социальной политики, общественные активисты обсуждали выделение финансирования для реабилитации детей со статусом, предоставление им льгот и финансовой помощи.

«Работники центров социальных служб для семьи, детей и молодежи и служб по делам детей жалуются на отсутствие разъяснений относительно получения Статуса детьми, которые испытали психологические травмы. Самое главное, что штатных психологов, которых можно привлекать для оценки потребности семьи или лица, не хватает или они вообще отсутствуют. В то же время в Мариуполе после работы с психологом состояние здоровья некоторых детей ухудшилось из-за того, что они вспомнили события, связанные с конфликтом, которые за последние годы уже успели забыть. Итак, ситуация с психологическим здоровьем детей является крайне серьезной. Мы подчеркиваем: Статус необходим не только для его получения, но и для дальнейшей реабилитации. Надеемся, что специальная программа реабилитации детей, пострадавших в результате военных действий, в ближайшее время будет разработана и имплементирована не только на бумаге, но и в реальной жизни», – рассказала правовой аналитик БФ «Право на защиту» Анастасия Одинцова.

Как сообщалось ранее, в Министерстве социальной политики подтвердили, статус ребенка, пострадавшего в военном конфликте, не дает никаких привилегий. Поэтому, говорят, регистрировать «детей войны» родители не спешат. Но чиновники уверяют, вскоре льготы появятся.

Напомним, Закон Украины «Об охране детства» и постановление Кабинета министров Украины «Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов» от 5 апреля 2017 года №268 регламентируют получение статуса детям, пострадавшим от конфликта на Донбассе: кому и зачем предоставляется статус, куда обращаться и какие документы подавать, а также как задокументировать преступление против ребенка.

Читайте также: