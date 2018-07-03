Бумажное перемирие на Донбассе: Почему срывают договоренности. Новости

Очередное «хлебное перемирие», объявленное на Донбассе с 1 июля, не соблюдается из-за нежелания сторон, России и человеческого фактора. Такое мнение высказал аналитик Украинского института будущего Игар Тишкевич, пишет «Апостроф».

«... обе стороны поставили свои подписи под словами "мы за мир". Соответственно, отказ от такой риторики является угрозой, ведь если не за мир, тогда за что? Поэтому если одна из сторон предлагает перемирие, то вторая на это охотно соглашается», – сказал Тишкевич.

Он также высказал мнение по поводу того, почему незаконные вооруженные формирования не способны продержать порох сухим дольше нескольких часов, если соглашаются на бумажный мир. «Первая причина – это нежелание сторон. Вторая – пресловутый человеческий фактор, ведь достаточно хотя бы одного уставшего или неадекватного бойца с любой стороны, чтобы перемирие было сорвано. Третья причина – нежелание самой РФ. Если вспомнить минские соглашения, то они начинаются с пункта о разведении сторон и прекращении огня. Перемирие заключаемых в рамках Минского процесса, но если не выполняется общая, рамочное соглашение, то почему должно выполняться частная сделка, заключенная в рамках Минска?», – добавляет Тышкевич.

Кроме того, как заверил издание военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, вторая сторона, с которой в Минске договаривается Украины, с начала выбрана неправильно. «Россия не признает себя стороной конфликта, агрессором или оккупантом. В связи с этим, перемирие и объявлены шаги в сторону стабилизации ситуации абсолютно не имеют смысла. Перемирие заключается между Украиной и как бы "восставшими республиками" Донбасса. Но на самом деле перемирие должно заключаться между руководителями Украины и России. Вот тогда перемирие будет иметь смысл. А то, что происходит сейчас, это просто информационные процессы, которые существуют отдельно от реальной ситуации на Донбассе. это информационно-дипломатическая игра», – подчеркнул Михаил Самусь.

Но РФ не выгодно заключать реальное действующее перемирие на прямых переговорах с Украиной. «Для РФ выгодно поддержание определенного уровня активности на востоке Украины на сегодняшний день. РФ во всех конфликтах, когда речь заходила о поиске путей примирения, всегда повышала ставки. Сейчас идут консультации о формате миротворцев, консультации перед встречей Трампа и Путина и, в связи с этим, тем более, я не вижу причин, почему Россия должна отказываться от своей привычной тактики повышения ставок и переходить к мирному сосуществованию сторон», – добавляет Игар Тишкевич.

«Полная заморозка конфликта на Донбассе не в интересах Кремля. Создание зоны нестабильности на Донбассе, для оказания давления не только на Киев, но и на ЕС, США является одним из элементов реваншистской стратегии неоимпериализму Москвы», – также считает военный обозреватель сайта «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, комментируя ситуацию.

Правда, один профит от бумажной тишине Украина все же получает. «Несмотря на то, что эффект от перемирия минимальный, такие инициативы необходимы с точки зрения будущих судебных процессов, по которым будут представлены факты, которые, например, заключенное в такой-то день перемирия, было возбуждено определенной стороной. Все эти факты уже сейчас фиксируются СММ ОБСЕ, и в дальнейшем, в перспективе будущих судебных разбирательств, они будут представлены. чем больше и чем чаще враг нарушает перемирие, тем хуже ему», – резюмировал Коваленко.