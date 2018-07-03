Жителей Донецкой области предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности. Новости

На территории Донетчины с 3 по 6 июля ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.
«По данным Укргидрометцентра, с 3 по 6 июля на территории Донецкой области ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», – говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, в течение выходных дней в Донецкой области из-за жаркой погоды произошло 47 возгораний сухой травы, мусора, лесной подстилки и камыша.
В ГСЧС напоминают жителям Донетчины об опасности разведения костров на открытых территориях и во время уборки приусадебных участков, а также, выжигания сухой травы и мусора. В службе спасения призывают строго соблюдать правила безопасности во время отдыха в лесопарковых зонах.
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