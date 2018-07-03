Дежурил на блокпосту: В Торецке разоблачили экс-участника НВФ. Новости

В Торецке (до переименования – Дзержинск, Догнецкая обл.) правоохранители разоблачили бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ), дежурившего на блокпосту. Открыто уголовное дело. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

В период оккупации мужчина незаконно ограничивал проезд транспорта и проверял мирных граждан. В отношении участника незаконных вооруженных формирований открыто уголовное производство.

По информации полиции, 29-летний житель прифронтового Торецка вступил в ряды участников НВФ в 2014 году. Наемник дежурил на блокпосту, расположенном вблизи поселка Майорск (Донецкая обл.), проверял транспорт и мирных граждан.

После освобождения города мужчина покинул ряды НВФ и уехал в Россию в поисках лучшей жизни. Все это время он провел на чужбине, но недавно решил вернуться к Торецк. Несмотря на то, что прошло 4 года, экс-участник НВФ был уличен полицией.

«Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие», – говорится в сообщении.

Экс-дежурному грозит до 8 лет тюремного заключения. В полиции уточняют, что в случае добровольной сдачи мужчина мог быть освобожден от наказания и вернуться к нормальной жизни.

«Согласно ч.6 ст.260 УК Украины, освобождается от уголовной ответственности лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления. Для этого нужно обратиться в полицию лично, или по телефону 0-800-505-102 или заполнить форму на сайте "Стоптероризм"», – отмечают правоохранители.

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