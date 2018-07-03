Мошенники украли деньги на лечение раненого на Донетчине подростка. Новости

Полиция Мариуполя расследует хищение средств, собранных на лечение раненого из-за взрыва неустановленного предмета подростка. С банковского счета семьи исчезли 11 900 грн, которые неравнодушные граждане собрали для мальчика. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«В Центральный отдел полиции обратился отец пострадавшего мальчика, который сообщил, что с его банковской карты исчезли средства, перечисленные на лекарства для сына. За жизнь ребенка сейчас борются врачи, и на счету каждая копейка и каждая минута», – говорится в сообщении.

35-летний мужчина отметил, что на короткое время пропала связь с карточкой, привязанной к банковскому счету. Когда связь восстановилась, денег уже не было.

По данному факту следователями Центрального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Продолжается досудебное расследование. «Полицейские устанавливают личности подозреваемых, которые отобрали последнее у раненого ребенка. В оперативно-розыскных мероприятиях задействованы опытные сотрудники управления уголовного розыска областного главка», – подытожили в полиции.

Напомним, вчера, 2 июля, в селе Златоустовка (Волновахский р-н) в руках у школьника 2004 года рождения взорвался неизвестный предмет. Ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован в Мариуполь. Позже стало известно, что подросток находится в тяжелом состоянии.

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