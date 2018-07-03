В Мариуполе на 50% выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) растет количество заболевших острыми кишечными инфекциями. Средний многолетний показатель уже превышен почти на 50%. Об этом рассказал заведующий отделением организации эпидемиологических исследований Мариупольского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Виктор Валентюк.

«За неделю было зафиксировано 62 случая кишечной инфекции, что на 8,7% больше, чем на прошлой неделе. Если сравнивать с данными аналогичной недели 2017 года, то прирост составил 42,9%, а средний многолетний показатель превышен почти на 50%», – сообщил он.

Валентюк отметил, что выросла заболеваемость среди детей – 43 человека от всего количества пациентов. Чувствительны к инфекции оказались малыши от 1 до 4 лет, посещающие дошкольные учебные учреждения: если на прошлой неделе было 6 случаев, на этой – 9. При этом специалисты не связывают заболевания детей с питанием в детских садах.

Самой распространенной причиной заражения стала теплая морская вода, в которой сейчас созданы идеальные условия для размножения бактерий. Глоток морской воды отправил 16 человек в лечебные учреждения. Самым опасным оказался пляж в районе гостиницы «Турист», где заразилось 7 человек. На остальных городских пляжах – по 2-3 человека.

Не менее опасными оказались для жителей Мариуполя сырые и полусырые яйца – 13 случаев, а также домашняя кулинария – 11 случаев, молочные продукты – 6 случаев. Кроме того, есть ряд несвязанных единичных случаев заражения кишечной инфекцией. «Пока ситуация спокойная, мы считаем. Настоятельно рекомендуем горожанам не глотать морскую воду, не есть на пляже кукурузу, пирожки, мороженое и другие скоропортящиеся продукты, которые хранятся при высоких температурах», – добавил Виктор Валентюк.

Он уточнил, что случаев заражения сальмонеллой или ботулизмом нет, но трое человек заболели корью.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе в детское инфекционное отделение №1 городской больницы №4 им. Мацука ежедневно привозят от 10 до 15 детей разного возраста.

Источник: MRPL.city

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