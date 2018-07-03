Назвать это мощью не могу: Тука высказался по поводу Военно-морского флота Украины. Новости

Военно-морской флот Украины нуждается в мощном укреплении. Так считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«Все понимают, что нам еще укреплять и укреплять. Если не заниматься шапкозакидательством, то, что мы имеем, мощью я назвать не могу. Я имею в виду военно-морской флот. Это остатки военно-морского флота, которого, кстати, у нас, в Украине, никогда не было. Нужно называть вещи своими именами, зачем обманывать сами себя?» – сказал Тука.

«Я категорически против этих заявлений, потому что иногда они выглядят, с моей точки зрения, слишком оптимистично, я б так мягко сказал. И они убаюкивают наших сограждан. Если сейчас выйти на улицу, вопрос войны как-то не актуален для наших граждан. И если мы каждый день будем рассказывать, что у нас наилучшие танки в мире, которых у нас в 100 раз больше, чем у врага, а враг – это Российская Федерация, что у нас наилучший в мире флот, которым мы можем заплевать ВМФ РФ, то это приведет исключительно к негативным последствиям», – считает замминистра.

Он также прокомментировал ситуацию по действиям России в Азовском море, которая задерживает иностранные суда, направляющиеся в Мариуполь и Бердянск. «Международные иски – это исключительно компетенция МИДа и Министерства юстиции. Эти иски готовятся. Но, к сожалению, международная процедура такова, что она требует очень много времени. Проблема состоит в том, что с вероятностью 99 процентов можно считать, что Россия будет абсолютно по-хамски, абсолютно открыто игнорировать любые международные судебные решения», – сказал Тука.

Ранее сообщалось, что, как заявил командующий ВМС Игорь Воронченко, в Азовском море могут создать базу Военно-морских сил (ВМС) Украины. Напомним, что в России угрожают направить в Азовское море Черноморский флот.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112.ua»