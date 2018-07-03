Переселенцы влюбились во Львов и не захотят возвращаться, – мэр. Новости

Львов принял тысячи переселенцев из Донбасса и Крыма, которые были вынужденны покинуть свои дома из-за вооруженного конфликта и аннексии. Об этом сегодня, 3 июля, рассказал Львовский городской голова Андрей Садовый в эфире телеканала «Прямой».
«Речь идет о тысячах людей. И что приятно, они вошли в нашу среду и я не знаю, кто из них захочет возвращаться к себе домой, потому что они влюбились во Львов и, мне кажется, Львов их принял. Это приехали образованные, не бедные люди, которые купили квартиры, инвестировали средства в небольшой бизнес. Они сегодня привносят плюс к развитию нашего города, они нанимают людей на работу. Если другие города сегодня жалуются на большой отток людей, то Львов в этом плане является уникальным, потому что мы имеем приток людей», – рассказал мэр Львова.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямий»
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