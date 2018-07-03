Абсолютный победитель: Юная пианистка из Константиновки покорила Европу. Новости

Ученица школы искусств Константиновки (Донецкая обл.) Диана Стогнушенко стала победительницей в престижном конкурсе «Piano talents», который проходит в Милане (Италия) в концертном зале замка выдающегося музыканта – Джузеппе Верди. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Как отмечается, на конкурсе талантливая Диана играла любимую композицию своего кумира Фредерика Шопена, а также произведения украинских композиторов.

По итогам этого конкурса Диана Стогнушенко стала Лауреатом I степени – «Абсолютным победителем». Ее профессиональную игру члены жюри оценили на 98 баллов, таким образом она набрала практически максимум из 100 возможных. «Достижениями Дианы гордится ее преподаватель Лариса Бондаренко и все жители города», – говорится в сообщении.