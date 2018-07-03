Начал душить и выталкивать: В Славянске водитель выгнал сироту из автобуса. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) водитель автобуса отказался везти 18-летнего сироту, который имел при себе удостоверение. Когда молодой человек пригрозил вызвать полицию, шофер начал его душить и силой выгнал на улицу.

Поездка в автобусе маршрутом Славянск-Былбасовка для Владислава Самусенко (на фото) обернулась скандалом и побоями. Владислав имеет инвалидность. Зайдя в автобус, предъявил так называемый единый билет, который дает право на безоплатный проезд. Водитель в ответ потребовал от парня выйти из салона. Владислав отказался и пригрозил вызвать полицию. Тогда шофер схватил его за горло и силой начал выталкивать на улицу. Все это парень снял на видео. «Последний захват был, что даже язык у меня вылез, лицо было синее. Я даже расплакался», – поделился он.

После интерната Владислав поступил в училище, живет в общежитии и работает в волонтерской организации – помогает защищать права таких же детей-сирот. Говорит, видео с инцидентом снимал не ради себя. «Я выдержал все то, что надо мной издевались. И я поехал для того, чтобы этому водителю доказать, что я не какая-то тряпка, что можно выбросить из автомобиля. Доказать этим людям, что есть дети, у которых нет родителей, нет жилищных условий. Чтобы они понимали, что эти дети могут себя защитить», – сказал Владислав.

Оказавшись за дверью автобуса, Владислав вызвал «скорую» и полицию. Те зафиксировали травмы и квалифицировали инцидент как нанесение легких телесных повреждений. На водителя завели уголовное производство. «Водитель от пояснений отказался. После проведения следственных действий будет принято решение в соответствии с законом», – сообщил начальник славянского отдела полиции Сергей Алешин.

Пока же водитель продолжает работать, сменив маршрут с пригородного на городской. Утверждает, льготник сел в маршрутку во время перерыва, когда автобус еще не подали на посадку. «Я ни на платформе стоял, нигде. Зачем заскакивать в автобус? Там у меня деньги лежат, все лежит. Я ему сказал: "Иди нафиг отсюда". Он говорит: "Пошел сам". Я говорю: "Ты че, пацан?". Он: "Вот у меня удостоверение, я должен ехать". Я говорю: "Да не должен ехать, потому что я еще стою"», – рассказал водитель Леонид Куц.

Леонид работает водителем более 30 лет. Говорит, такой инцидент с ним случился впервые. На автопредприятии проводят служебное расследование. Уволить водителя пока не могут – директор заграницей. Если вину водителя докажут, ему грозит штраф или год исправительных работ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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