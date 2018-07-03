Что делать, если пропал родственник или близкий человек на неподконтрольном Донбассе. Новости

Сегодня, 3 июля, в Общественной организации «Донбасс-SOS» разъяснили, что делать, если на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса у вас пропал родственник, друг или близкий человек.

Так, в первую очередь – не паникуйте!!! Возможно, вы не можете с ним связаться, потому что у человека просто разрядился или потерялся телефон, он его забыл и т.д. Общественники отмечают, почти все «пропавшие без вести» выходят на связь в ближайшие 24 часа после «пропажи».

Но, если человек не выходит на связь более 24 часов – это серьезный повод для беспокойства.

Если человек не выходит на связь более 24 часов, вам необходимо сделать следующее:

Свяжитесь с друзьями/знакомыми/родственниками на временно неподконтрольной территории. Они могут владеть какой-либо информацией о пропавшем или выяснить ее на месте. На практике часто бывает: достаточно обзвонить родственников/друзей/знакомых/соседей/коллег пропавшего, чтобы получить информацию о его местонахождении. Чем больше людей знает о ситуации, тем больше вероятности его найти. Позвоните в медицинские учреждения по месту жительства пропавшего. Возможно, человек был экстренно госпитализирован. Если у вас нет возможности сделать это самостоятельно, попросите друзей/знакомых, которые находятся на временно неподконтрольной территории. Подать заявление о пропаже человека в ближайшее отделение полиции на подконтрольной территории Украины. Подать заявление можно в любом отделении полиции, в каждом городе Украины и в любое удобное время. Если у вас нет возможности самому подать заявление, это может сделать любой другой человек. Заявление нужно обязательно зарегистрировать, регистрационный номер сохраните. Информацию об исчезновении человека в течение суток размещают в информационно-поисковой системе и в течении суток после подачи заявления начинают поиск пропавшего. Важно: Работники полиции не могут отказать вам в приеме заявления о пропаже человека. Отказ влечет за собой дисциплинарную ответственность. Оставьте заявление о пропаже человека в местных «органах власти»* на временно неподконтрольной территории. Лучше, когда туда обращаются матери, жены или близкие родственники. Сообщите в Межведомственный центр по вопросам освобождения пленных, заложников и поиску пропавших без вести при СБУ по телефону 0 800 501 482. Подобное обращение стоит делать в случае, если у вас есть основания полагать, что человек удерживается незаконными вооруженными формированиями. Если вы уже подали заявление в полицию, информацию в Центр вы можете сообщить даже удаленно – по телефону или через электронную почту. Разместите в соцсетях объявления о пропаже человека. Распространение информации о пропавшем в интернете увеличит эффективность поиска. В объявлении обязательно укажите время и место исчезновения, особые приметы. Обязательно прикрепите актуальное фото пропавшего. Позвоните и сообщите о пропавшем в международные организации: Международный комитет Красного Креста (МККК) : в Киеве: 0 800 300 155; в Луганске: 0 800 300 195; (072) 030 01 95; в Донецке: 0 800 300 185, (071) 310 57 47, (071) 378 71 11. Миссия ООН по правам человека в Украине (общественники рекомендуют сообщать информацию в том случае, если есть основания полагать, что исчезновение связано с нарушением прав человека): (044) 253 93 63. Позвоните и сообщите о пропавшем в общественные организации, которые помогают семьям пропавших без вести, заложников и людям, пережившим плен: «Блакитний птах» (050) 657 20 89, «Группа Патриот» (098) 034 35 25.

Важно: Ни органы власти, ни волонтеры, ни правозащитники денег за помощь в поиске пропавших не берут! Остерегайтесь мошенников!

*под «местными органами власти» стоит понимать органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины в значении Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях»