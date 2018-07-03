На Донетчине у ребенка диагностировали болезнь Лайма после укуса клеща. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) ребенку поставили диагноз «болезнь Лайма» (клещевой боррелиоз). Об этом сообщила директор Дружковского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Марианна Супрун.

По ее словам, клещ укусил ребенка в мае. Диагноз поставили в конце июня.

Болезнь Лайма передается с укусом иксодовых клещей. Первыми симптомами заболевания являются жар, головные боли, общая усталость и характерная сыпь по коже.

Ранее применение антибиотиков позволяет минимизировать риски, связанные с заболеванием. Но дело в том, что его проявление возникает не сразу. Инкубационный период может достигать месяца. Далее протекает как простуда, с ломотой в теле, головной болью и температурой. Отличительной чертой болезни Лайма является кольцевидное покраснение вокруг места укуса, которое мигрирует по телу. Несвоевременное обращение к врачу и вовремя начатое лечение может обернуться инвалидностью или даже смертью.

Невылеченное заболевание может перейти в хроническую стадию и нанести непоправимый вред здоровью. Вот почему важно обращаться за врачебной помощью при укусе клеща. Решение о применении антибиотикотерапии может принять врач, так что затягивать с посещением медицинского учреждения в случае укуса не стоит.

Так, на позапрошлой неделе 6 человек были укушены клещами, на прошлой – 4. Все пострадавшие – взрослые, один из них «подцепил» клеща на территории города.

Источник: Дружковка на ладонях

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