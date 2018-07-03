Бес вселился: В Покровске неизвестная женщина на авто воровала цветы и фонари (Фото). Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) неизвестная женщина ездила на легковом автомобиле по частному сектору, воровала из дворов цветы и фонари. А места своих преступлений использовала как туалет.

Местный житель Николай показал видео с камер наблюдения – средь бела дня с их клумбы неизвестная женщина ворует цветы. Десятки роз и саженец ели срывает под корень и прячет в багажник бежевой «шестерки». «Она вырывала с корнями. Явно не подарить кому-то. Или на продажу», – сказал мужчина.

В этот же день женщина на похожем автомобиле орудовала у соседнего магазина. Как рассказал владелец магазина Олег, украла фонари и лампочки. «Посрывала плафоны, повыкручивала все лампочки светодиодные», – говорит он.

Владелец магазина в недоумении – кроме порчи имущества женщина прямо на проезжей части принялась справлять нужду. «Повырывала розы с корнями и справила свои нужды все», – сказал Олег.

Видео с камер наблюдения пострадавшие выложили в интернет. Это помогло выйти на след незнакомки. Фото женщины с похожим лицом и даже автомобилем обнаружили в соцсетях. «Очень четко видно лицо. Как и на камере – прическа, лицо – все идентично. Даже есть фотография, где она за такой же машиной сидит. Написано там, что она переселенка из Донецка. Но я думаю, что она где-то в Авдеевке живет. У нее типа авдеевская машина зарегистрирована», – рассказала покровчанка Екатерина.

Пострадавшие обратились в полицию и предоставили данные с камер видеонаблюдения. Правоохранители нашли женщину сегодня, 3 июля. «Поражает то, что женщина совершала данное правонарушение не скрывая собственного лица в дневное время суток, дерзко», – сообщил инспектор сектора мониторинга Покровского отдела полиции Николай Лебеденко.

За подобные правонарушения законом предусмотрен штраф или 3 года тюрьмы. Однако, пострадавшие лишать свободы злоумышленницу не хотят. «Может она как-то извинится», – говорит Николай.

«Я прошу прощения у этих людей. Я совершила зло. Мне очень стыдно. Никогда в жизни я не воровала, никогда в жизни. А в этот раз в меня бес вселился», – сказала задержанная.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»