На результаты ВНО-2018 подано более 2,5 тысяч апелляций. Новости

Участники внешнего независимого тестирования в этом году подали 2617 апелляций на результаты тестирования. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования сообщил, пишет «УНН».

«По состоянию на 26 июня 2018 года участниками подано 2617 апелляционных заявлений относительно результатов внешнего независимого оценивания», – говорится в сообщении.

Больше всего апелляций подано по украинскому языку и литературе – 892 апелляции, а также английскому языку – 694.

Кроме того, участники хотят обжаловать результаты по следующим предметам:

• Математика – 589;

• Немецкий язык – 9;

• Французский язык – 4;

• Испанский язык – 0;

• Английский язык – 694;

• Биология – 55;

• История Украины – 225;

• География – 49;

• Физика – 40;

• Химия – 60.

Ранее сообщалось, что 2 июля началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов. При этом абитуриенты из неподконтрольной украинским властям части Донбасса могут поступать через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», где результаты ВНО не являются решающими и обязательными для того, чтобы вступить в вузы Украины.