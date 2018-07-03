Мы освобождаем героев Украины: Геращенко рассказала, что есть план действий по обмену заложниками. Новости

Украина имеет план действий по освобождению украинских политзаключенных и заложников, содержащихся в России и оккупированных ею территориях нашей страны, но из-за пассивности большинства международных организаций и западных стран, судьба незаконно заключенных Украинский зависит исключительно от доброй воли Кремля. Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в интервью ТК «Прямой».

«Освобождение заложников – это не табуретки, не мешки с картошкой – ими нельзя меняться. Мы освобождаем героев Украины, украинских политзаключенных, а не заложников», – уточнила Ирина Геращенко.

Она также ответила на вопрос, что Украина должна предпринимать дальше, чтобы решить эту проблему в условиях, когда уже итак весь мир стал на защиту украинцев, но нет никакой реакции. «На самом деле действительно сегодня полная ответственность за то, что блокируется процесс освобождения политзаключенных, лежит на Кремле, на хозяине Кремля, президенту Российской Федерации Владимиру Путине. Но мы не можем останавливаться и как-то уменьшать тот темп, который мы взяли для того, чтобы спасти украинцев, которые более четырех лет там находятся. Поэтому план действий у нас есть», – сказал вице-спикер.

«Мы действительно много раз передавали в различных форматах российской стороне список этих 23 россиян, или осужденные, или задержаны и по ним сейчас идут расследования преступлений против территориальной целостности и суверенитета Украины, шпионажа, терроризма, активное участие в боевых действиях на Донбассе. И я понимаю, почему Россия не хочет их признавать. Потому что все время говорит, что "нас там нет", а признание этих граждан своими, с российскими паспортами – это признать, что они на Донбассе, они ведут войну против Украины. Поэтому Россия традиционно бросила своих русских. Но это для нас не повод останавливаться. Во-первых, мне кажется, что сейчас мы должны сделать все для того, и именно поэтому мы вчера встречались, в том числе с представителями посольств членов ЕС, для того чтобы на саммите ЕС и на саммите НАТО, который состоится на следующей неделе в Брюсселе тема заложников, безопасности на Донбассе, миротворцев звучала очень активно и жестко», – отметила Геращенко.

По ее мнению, Верховная Рада Украины на этой неделе так же примет соответствующее заявление к саммиту Европейского Союза. И в этом заявлении мы будем апеллировать к нашим европейским партнерам, поднимать тему заложников в качестве приоритетной, их освобождения. Более того, речь идет не только о политзаключенных Кремля, содержащихся в российских тюрьмах, а речь идет и о том, что мы требуем от РФ разблокировать также и процесс освобождения наших украинцев, содержащихся на оккупированном Донбассе и в Крыму», – сказала Ирина Геращенко.