В Сватово открыли сенсорную комнату. Новости

В Сватово (Луганская обл.) открыли сенсорную комнату для психологической разгрузки и релаксации. Основными посетителями станут школьники и семьи, попавшие в сложные жизненные ситуации. Занятия будут проводить специалисты местного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Все оборудование для комнаты безвозмездно передано Немецким обществом международного сотрудничества.

Немецкие меценаты передали оборудование для психологической разгрузки на общую сумму более 100 тыс. грн. Одно из них – для проведения песочной терапии.

По словам специалиста Сватовского центра социальных служб Алины Гайворонской, каждый ребенок может нарисовать здесь те рисунки, которые есть в его фантазиях. «Может отобразить свои тревоги, переживания и затем, специалисты будут в состоянии понять, что происходит с ребенком», – рассказывает Гайворонская.

Фото: скриншот видео

Еще одно приспособление – специальные массажные шарики. «Массажные шарики, влияют на кровообращение, центральную нервную систему, на органы дыхания. Кроме того, благодаря играм, которые здесь проходят, укрепляется осанка детей», – уточнила специалиста Сватовского центра социальных служб Людмила Карпцова.

Фото: скриншот видео

Директор Сватовского районного центра социальных служб Ирина Кириченко отметила, что одна из причин агрессивного поведения детей – это военные действия на востоке страны.

«Мы видим, что агрессивные проявления, проявления булинга, появляются уже в начальной школе. Дети, не понимая, что происходит вокруг, защищаются. Кто-то защищается через насильственные действия, а кто-то закрывается в себе. Для того, чтобы снять симптомы страха, неуверенности в себе, чтобы погасить агрессивность, и предназначены все эти приспособления», – пояснила директор.

Сенсорная комната будет работать для посетителей бесплатно, 3 дня в неделю по 4 часа в помещении учебно-воспитательного комлекса начальной школы-гимназии.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости». По материалам видеосюжета «UA: Донбас»

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