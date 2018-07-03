На Донетчине в курортном поселке в урне найдены две гранаты . Новости

В Урзуфе (Донецкая обл.) рабочая коммунальной службы нашла боеприпасы в урне. Правоохранители обезвредили опасные предметы. Угрозы для отдыхающих нет. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

«На линию 102 обратилась жительница Мангушский района, которая сообщила, что нашла 2 гранаты в урне для мусора во время уборки курортного поселка. На место происшествия немедленно были направлены следственно-оперативная группа и взрывотехники», – говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили 2 корпуса гранаты «Ф-1» без запалов к ним и проверили территорию на наличие других взрывоопасных предметов. Взрывотехники изъяли и обезвредили боеприпасы, угрозы для отдыхающих нет.

Сообщается также, что полицейские устанавливают владельца опасных предметов.