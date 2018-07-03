На Донетчине травмировался горняк. Новости

В Донецкой области 41-летний мужчина получил травму во время выполнения подземных работ. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

«Предварительно установлено, что горняк занимается доставкой леса и во время выполнения работ на него упала стойка. Пострадавший госпитализирован. Медики констатировали у пациента вывих тазобедренного сустава и перелом бедра», – говорится в сообщении.

По данному факту следственными Добропольского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.