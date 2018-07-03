Главаря НВФ «Брянка СССР» приговорили к 14 годам тюрьмы. Новости

По материалам Службы безопасности Украины в Тернопольской области заочно приговорили одного из главарей незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ЛНР», известного как батальон «Брянка СССР». Об этом сегодня, 3 июля, сообщил пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что житель Счастья, расположенного на Луганщине, в июне 2014 года добровольно присоединился к бандформированию и был назначен на "должность" командира взвода территориальной обороны так называемой народной милиции "ЛНР". Сотрудники СБ Украины задокументировали, что возглавляемое злоумышленником группировки принимали активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Суд признал главаря террористической группировки виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде четырнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества заочно. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение.

Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Тернопольской области.