Какие сувениры везут из неподконтрольного Донецка (Фото). Новости

В сувенирных магазинах неподконтрольного украинской власти Донецка ‒ много продукции в стиле пропаганды «ДНР», есть и просто символика города, пишет « Радио Свобода ».

Что же традиционно везут из Донецка приезжие? «"Донбасс Арену" или парк Щербакова, или бульвар Пушкина», ‒ рассказывает местная жительница о символах Донецка.

Если кому-то достаточно магнитов на холодильник с видами города, то для других ‒ целая галерея лиц членов незаконных вооруженных формирований. Увековечен на кружках взорванный в лифте «ДНР» «Моторола» (Арсений Павлов). Есть и значок бригады «Пятнашка» ‒ тоже убитого командира «ДНР» «Мамая». Также ‒ и нынешний «глава ДНР» Александр Захарченко. В продаже и самодельные броши из георгиевских лент.

«Что-то с символикой, наверное. Пожалуй, флаг», ‒ рассуждает мужчина, что приобрести на память о Донецке.

Определиться с выбором помогают продавцы сувениров: «От 20 (около 8 гривен ‒ ред.) до 500 рублей (около 210 гривен ‒ ред.)», ‒ объявляет цены на сувениры торговец.

Продавцы неподконтрольного города уверяют: география их клиентов ‒ самая разнообразная. «Иностранные туристы покупают с удовольствием. В Россию многие везут. Из Украины даже многие пытаются брать сувениры, хоть это и опасно, но провозят. Флаги часто берут. Многие вот в Израиль поехали, я знаю. В Италию флаги поехали, на север ‒ в Швейцарию», ‒ добавляет торговец.

В тройке самых популярных донецких сувениров, кроме флагов ‒ магниты и кружки. «С Путиным, с "Моторолой", с "Гиви". Тем более есть комбинирование "Путин-Захарченко". Стоит 200 рублей (около 84 гривен ‒ ред.)», ‒ с улыбкой показывает товар продавец.