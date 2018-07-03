На КПВВ «Станица Луганская» задержана луганчанка с поддельными печатями в паспорте. Новости

На КПВВ «Станица Луганская» задержана 25-летняя жительница неподконтрольного Луганска, в паспорте которой обнаружены сразу две поддельные печати. Об этом сообщила пресс-служба Лисичанского погранотряда.

«Вчера с временно оккупированной территории Луганской области в КПВВ “Станица Луганская” приехала 25-летняя луганчанка. Во время проверки паспорта гражданки, пограничники обнаружили, что печать, проставленная на втором возрастном фото, поддельная. Кроме того, в ходе более детального изучения документа, военнослужащие установили, что печать на обратной стороне паспорта также обладает признаками подделки», – говорится в сообщении.

Гражданку и паспортный документ пограничники в установленном порядком передали представителям Национальной полиции для проведения соответствующих мероприятий.