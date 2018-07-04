Смягчение антироссийских санкций: Тука рассказал, на что может пойти США. Новости

Соединенные Штаты Америки не при каких обстоятельствах не признают Крым российской территорией, однако в обмен на изменений какой-либо российской позиции могут пойти на постепенно ослабление антироссийских санкций. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Он считает, что никаких рисков для Украины запланированная на 16 июля встреча президентов США и России не несет. «В чем теоретически могут быть риски? Я убежден в том, что США при любых обстоятельствах не признают Крым российской территорией. Это во-первых. Во-вторых, не нужно забывать, что Дональд Трамп не Владимир Путин и не Ким Чин Ын. Его реальные действия значительно ограничены теми институциями, которые действуют в Соединенных Штатах. И уже много раз мы были свидетелями того, что от разговоров Дональда Трампа до конкретных действий не то что расстояние, а иногда они противоречат один одному. И третье, что касается возможных рисков и наибольших потерь, – это Соединенные Штаты в обмен на какую-то позицию, смену позиции России, могут согласиться на уменьшение, постепенное уменьшение антироссийских санкций. Но процесс признания аннексии Крыма, он не сдвинется с места. Конечно, это ни к чему не приведет, потому что известно, что много стран не признавали и включение стран Балтики в состав СССР, но это не мешало вести дипломатические отношения с Советским союзом, и активную торговлю, и кооперацию. С политической точки зрения, да, признания не происходило. А Россия еще до сих пор находится в состоянии войны с Японией, мирный договор еще до сих пор не составлен. Но это факты как заметки, с точки зрения истории, а каждодневной жизни это не касается»,– отметил Георгий Тука.

Ранее сообщалось, что в Сенате США представили резолюцию, которая возлагает на РФ ответственность за нарушение религиозных свобод в аннексированном Крыму и неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112.ua»