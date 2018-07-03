В Северодонецке разоблачили два подпольных игровых заведения. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) местные жители обратились в полицию, сообщив, что в городе работают нелегальные игровые заведения. Сейчас правоохранители ведут расследование. Об этом сегодня, 3 июля, на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«Сегодня ночью в Северодонецкий отдел обратились местные активисты с сообщением о том, что по ул. Менделеева и по ул. Курчатова функционируют два заведения, где предоставляются услуги в сфере игорного бизнеса», – написала Погукай.

Как отмечается, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая зафиксировала свидетельства участников события, а также провела обзор мест, на которые указали заявители. «Оба факта зарегистрированы и добавлены к материалам уголовного производства, начатого по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 203-2 УК Украины "Занятие игорным бизнесом"», – подчеркивается в сообщении.

Сейчас ведется следствие.

Фото: со страницы в Facebook Татьяны Погукай