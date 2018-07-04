В неподконтрольном Донецке гадают, продлят или нет работу общественного транспорта. Новости

В «ДНР» намерены пересмотреть график работы общественного транспорта в связи с сокращением комендантского часа. Однако водители маршруток против. Об этом сеегодня, 3 июля, пишут пользователи соцсетей.
В местных соцсетях неподконтрольного украинской власти Донецка дители гадают, до которого часа могут продлить график транспорта. Большинство предполагают, что теперь маршрутки будут ездить до 22.00.
- «Сталкер»: «До 22:00, думаю...»;
- Юлия: «До 22, как и в старые добрые времена»;
- Денис: «Ну да, примерно до 22»;
- Даня: «До 22, думаю».
Комментарии