В неподконтрольном Донецке гадают, продлят или нет работу общественного транспорта. Новости

В неподконтрольном Донецке гадают, продлят или нет работу общественного транспорта

ДН

04.07.18 06:17dnews.dn.uaНовости

Фото: из открытых источников

В «ДНР» намерены пересмотреть график работы общественного транспорта в связи с сокращением комендантского часа. Однако водители маршруток против. Об этом сеегодня, 3 июля, пишут пользователи соцсетей.

В местных соцсетях неподконтрольного украинской власти Донецка дители гадают, до которого часа могут продлить график транспорта. Большинство предполагают, что теперь маршрутки будут ездить до 22.00.

  • «Сталкер»: «До 22:00, думаю...»;
  • Юлия: «До 22, как и в старые добрые времена»;
  • Денис: «Ну да, примерно до 22»;
  • Даня: «До 22, думаю».
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