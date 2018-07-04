Жителю Покровска грозит три года тюрьмы за кражу угля. Новости

На железнодорожной станции Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) местный житель похитил из грузового вагона около 300 кг угля. Правоохранители задержали злоумышленника. Краденый угля изъят, а правонарушителю грозит до 3 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Как отмечается, во время патрулирования территории, оперативники Покровского отдела полиции заметили подозрительного мужчину, который стоял у грузовых вагонов. Как выяснилось, незнакомец оказался вечером у железной дороги для того, чтобы похитить уголь, и уже успел наполнить 4 мешка. Вес краденого угля составил около 300 кг.

По информации правоохранителей, вором оказался 25-летний местный житель. Как рассказал злоумышленник, похищенный уголь он собирался использовать зимой для отопления жилья.

«Уголь изъят и будет возвращен законному владельцу, а в отношении злоумышленника открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 "Кража" Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», – говорится в сообщении.

Читайте также: