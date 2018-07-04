Присутствие миротворцев на Донбассе пугает Путина, – Чийгоз. Новости

Президент РФ Владимир Путин боится размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН из-за крымского вопроса. Такое мнение в эфире телеканала ICTV выразил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
«Нормандский формат должен определить общее давление на Путина. Например, присутствие миротворцев на востоке Украины пугает Путина, поскольку следующим этапом они должны будут войти в Крым», – сказал Чийгоз.
Он также заявил, что после освобождения Сенцова, Россия посадит других людей.
«Чтобы меня освободить, меня и Умерова, на следующий день "взяли" еще четверых. Мы, конечно же, освободим ряд заключенных, о которых сейчас говорит весь мир. Но будьте уверены, что следом посадят еще таких людей, которые также будут вести себя достойно в тюрьмах и сопротивляться», – добавил Чийгоз.
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