Присутствие миротворцев на Донбассе пугает Путина, – Чийгоз. Новости

Присутствие миротворцев на Донбассе пугает Путина, – Чийгоз

04.07.18 10:36fakty.ictv.uaНовости

Фото из открытых источников

Президент РФ Владимир Путин боится размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН из-за крымского вопроса. Такое мнение в эфире телеканала ICTV выразил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

«Нормандский формат должен определить общее давление на Путина. Например, присутствие миротворцев на востоке Украины пугает Путина, поскольку следующим этапом они должны будут войти в Крым», – сказал Чийгоз.

Он также заявил, что после освобождения Сенцова, Россия посадит других людей.

«Чтобы меня освободить, меня и Умерова, на следующий день "взяли" еще четверых. Мы, конечно же, освободим ряд заключенных, о которых сейчас говорит весь мир. Но будьте уверены, что следом посадят еще таких людей, которые также будут вести себя достойно в тюрьмах и сопротивляться», – добавил Чийгоз.

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