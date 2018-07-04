Фермерам Донетчины рассказали, как не подорваться на мине. Новости

В Мангуше (Донецкая обл.) состоялся обучающий семинар для сотрудников сельскохозяйственных предприятий по предотвращению травм и предупреждению опасностей, связанных со взрывом опасных предметов при использовании транспортных средств, перевозки сельскохозяйственной продукции, проведением полевых и зерноуборочных работ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В мероприятии приняла участие представитель министерства, руководитель подразделения по вопросам противоминной деятельности и экологической безопасности Ольга Яцюк, которая рассказала о рисках и угрозах от взрывоопасных предметов, а также о правилах поведения во время их обнаружения.

Обучение проводилось с помощью наглядных пособий - 3D-макетов самых распространенных мин и взрывоопасных предметов, которые используются во время боевых действий на востоке Украины.

Напомним, в марте этого года по инициативе МинВОТ изготовлено 24 комплекта таких макетов, разработанных совместно с ГСЧС, при содействии правительства Швейцарии и при консультативной помощи Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD). Макеты получили одобрение Института модернизации содержания образования и переданы для использования в учебном процессе в школах вблизи линии соприкосновения на востоке Украины.

Как сообщалось ранее, в штабе АТО заявляли, что уже разработана программа гуманитарного разминирования Донбасса, на что может уйти 20 лет. По мнению специалистов, сейчас невозможно точно подсчитать площадь территории Донбасса, загрязненную минами.

Международное сообщество считает восток Украины одним из самых опасных для гражданского населения районов мира из-за массового минирования территории.

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