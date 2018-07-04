В Международный уголовный суд переданы списки воевавших на Донбассе иностранцев, – Матиос. Новости

Украинская сторона передала в Международный уголовный суд списки всех иностранцев, которые воевали на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований. Об этом 3 июля заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос (на фото).

На стороне НВФ на Донбассе воюют иностранцы. В частности, по заявлению главы МИД Украины Павла Климкина, сербы. Как отметил главный военный прокурор, военная прокуратура передала списки иностранцев в институты Международного уголовного суда через МИД. «Мы передали в институты Международного уголовного суда через МИД списки установленных во время расследования уголовного производства об агрессивной войне против Украины со стороны северного соседа, передали списки не только сербов, но и всех иностранцев: итальянцев, испанцев, албанцев и так далее. Их там немало, они называются ротами, взводами. Их там может быть 10-15 человек, но суммарно их количество составляет несколько сотен человек», – рассказал Матиос.

«Мы передали в посольства эти списки», – добавил он.

Также главный военный прокурор считает, что к Украине иногда применяются двойные стандарты со стороны других государств. «Основное, что наемничество на территории суверенного государства карается законом всех государств, откуда они приехали. Но мы почему-то не слышали массовых процессов против этих лиц», – отметил он.

По словам Матиоса, «двойные стандарты, которые иногда применяются к Украине, очень обидно поражают душу». При этом, как отметил прокурор, они не оставляют другой возможности, «как делать все самим и доказывать мировому сообществу и соответствующим учреждениям, что не только у нас есть какие-то проблемы, которые надо решать, потому что не может быть выборочного применения справедливого наказания».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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