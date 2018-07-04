В «ДНР» рассказали о количестве ДТП с участием детей. Новости

В июне в «ДНР» произошло 10 ДТП с участием детей, в которых 13 несовершеннолетних были травмированы. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
Среди пострадавших – 6 пассажиров, 4 пешехода, 2 водителя велосипеда и 1 водитель мопеда.
Так, 27 июня в Снежном на перекрестке произошло столкновение автомобиля «Audi A6» со скутером «Viper» под управлением 12-летнего подростка. В результате ДТП несовершеннолетний водитель скутера и 10-летний пассажир получили телесные повреждения.
30 июня в Ленинском районе Донецка 38-летний водитель автомобиля «Skoda Felicia», по предварительной версии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Hyundai Sonata», водитель которого, предварительно, также был в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП 3 пассажира автомобиля «Skoda Felicia» 13, 7 и 9 лет получили телесные повреждения.
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