«МГБ» опечатало мусульманский культурный центр в Донецке, – отчет ОБСЕ. Новости

«МГБ» опечатало мусульманский культурный центр в Донецке, – отчет ОБСЕ

04.07.18 08:18dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Двери мусульманского культурного центра в неподконтрольном украинским властям Донецке (Донецкая обл.) опечатаны «следственным отделом МГБ ДНР». Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 3 июля.

«В Донецке СММ уточняла сообщения СМИ об обыске, проведенном вооруженными формированиями в мусульманском культурном центре, расположенном на ул. Берестовской, 2, в Калининском районе. На дверях центра наблюдатели обнаружили печати с надписями "опечатано 21 июля следственным отделом министерства государственной безопасности" на русском языке», – сказано в отчете СММ ОБСЕ.

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