«МГБ» опечатало мусульманский культурный центр в Донецке, – отчет ОБСЕ. Новости

Двери мусульманского культурного центра в неподконтрольном украинским властям Донецке (Донецкая обл.) опечатаны «следственным отделом МГБ ДНР». Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 3 июля.

«В Донецке СММ уточняла сообщения СМИ об обыске, проведенном вооруженными формированиями в мусульманском культурном центре, расположенном на ул. Берестовской, 2, в Калининском районе. На дверях центра наблюдатели обнаружили печати с надписями "опечатано 21 июля следственным отделом министерства государственной безопасности" на русском языке», – сказано в отчете СММ ОБСЕ.